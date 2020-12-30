旅美小將陳將双（前）本季回台加入光復，增加光復進攻攻擊點。（大會提供）

HBL高中籃球甲級聯賽男子組勁旅光復高中，今天重挫衛冕軍能仁家商，高三後衛莊朝勝和有過旅美經驗的高二後衛陳將双成為球隊「双勝雙槍」，合力攻下59分接近對手能仁全隊得分62分，兩人雖然這個賽季才成為隊友，不過私下感情很好，還會互鬧對方。

在光復教練陳定杰眼中，莊朝勝是被低估的球員，獲得的注意不如南山後衛陳力生等好手，但他打法相當不同，而陳將双則是身材、單打能力出色，兩人已經是完成品，就多提點他們就可以，剩下的可以到更高層級賽事再學習。

陳定杰爆料，雖然看起來個性很不一樣，但陳將双和莊朝勝私下感情很好，兩人的默契為光復築起銅牆鐵壁，被問到相處有什麼趣事，陳將双笑說：「我們兩個相處起來有點像情侶，不過不是那種同志之愛，就是感情很好的哥們，睡前我們還會親個臉頰、互相鬧一下，而朝勝有時玩起來也是很瘋的。」

莊朝勝則說，大部分都是陳將双開始，就是睡前晚安親臉頰而已，有時也會拉隊上個性比較活潑的原住民隊友high起來，大家培養出好感情，一個眼神就能溝通。

陳將双和莊朝聖都希望這階段可以幫球隊5場單循環賽打完就直接晉級八強，球隊可以獲勝、擁有好名次才是最重要的，個人則是其次，能夠得分飆高，隊友也有功勞，就帶著今天獲勝的氣勢繼續努力。

(中時 )