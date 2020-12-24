宏碁資訊24日申請登錄興櫃股票 16:002020/12/24 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心24日表示，宏碁資訊服務公司（6811）已在24日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 宏碁資訊成立於民國101年2月間，為宏碁關係企業，大股東是宏碁智聯網投資控股公司；宏碁資訊董事長為陳俊聖，主要經營業務是雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具平台即服務，送件時資本額為3億6,449萬元。宏碁資訊去（108）年業績，營收47億6,370萬元，稅前盈餘1億3,917萬元，稅後盈餘1億650萬元，每股盈餘3.19元。 遠東新可持續發展債 吸睛 緯創資通導入 施耐德機房解決方案 (工商 ) #宏碁 #宏碁資訊 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #服務公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高價股領漲 再見六千金 04:102020/12/24 證券．權證 太陽能電廠掀認購 金研院示警 04:102020/12/24 金融．稅務 《台北股市》台達電打造台塑綠色資料中心 用電量減3成 08:352020/12/24 財經 富邦併日盛 黃天牧：沒護航 04:102020/12/24 財經要聞 防疫概念股軟腳 12檔紅翻黑 04:102020/12/24 證券．權證 雪紅阿姨「大喜日」第3支飆股掛牌 散戶抽中現賺8.8萬 10:342020/12/24 財經 中華軟協 發表資訊服務產業白皮書 04:102020/12/24 投資理財 程泰集團 啟動二代接班 04:102020/12/24 產業．科技 智聯服務上洋產業 明掛牌 04:102020/12/24 證券．權證 《半導體》威鋒火熱上市 大漲6成 09:432020/12/24 財經 義隆告匯頂侵權 求償5千萬 04:102020/12/24 產業．科技 財經熱門新聞 川普斷頭中芯 美政客鬼叫不夠兇狠 陸怒嗆一句 - 財經 這檔殺4根跌停有散戶手癢 專家曝1張恐怖照 - 財經 超傻眼！ 陸首所晶片大學現況曝光 竟沒這課程 - 要聞 點名「第6家銀行大到不能倒」金管會曝光了 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。