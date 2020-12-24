櫃買中心24日表示，宏碁資訊服務公司（6811）已在24日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

宏碁資訊成立於民國101年2月間，為宏碁關係企業，大股東是宏碁智聯網投資控股公司；宏碁資訊董事長為陳俊聖，主要經營業務是雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具平台即服務，送件時資本額為3億6,449萬元。宏碁資訊去（108）年業績，營收47億6,370萬元，稅前盈餘1億3,917萬元，稅後盈餘1億650萬元，每股盈餘3.19元。

(工商 )