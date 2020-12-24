使用電器用品真的要非常小心，位於台中市和平區一間鐵皮屋，昨（23）日發生火警，現場火勢相當猛烈且濃煙密布，看起來非常驚悚，警消到場後將火勢撲滅，發現該間鐵皮屋是炸雞排飲料店，而起火原因是店員用「電磁爐炸雞排」。

23日中午，這間炸雞排飲料店的員工，疑似因為店內的瓦斯用完，因此改用電磁爐炸雞排，想不到烹煮過程中，熱油不斷噴出來，導致起火燃燒，警消獲報抵達現場，大量濃煙不斷從鐵皮屋竄出來，嚇壞附近居民。

警消出動10輛消防車，共26名消防人員前往滅火，幸虧當時店員趕緊逃出，沒有造成傷亡，該間鐵皮屋燃燒面積約20平方公尺，財產損失大約10萬元，詳細起火原因有待警方調查。消防隊表示，一般使用電磁爐，大多是煮水煮火鍋，水的沸點是100度，但油可到150至200度，旁邊千萬不要放置易燃物、並注意控油，小心烹煮。

其實一般要用電磁爐油炸食物是可以的，不過油沸點高，因此爐具、鍋具溫度會比煮水來的更高，如果操作過程不慎將油灑出，受到外面高溫影響，確實容易起火燃燒。

(中時新聞網)