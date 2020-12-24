《細物警探》海報。（華納兄弟提供）

由丹佐華盛頓（Denzel Washington）、雷米馬利克（Rami Malek）和傑瑞德雷托（Jared Leto）3位奧斯卡得主主演、名導約翰李漢考克編導的犯罪驚悚新作《細物警探》曝光首支預告。描述丹佐飾演的克恩郡副警長狄克被派往洛杉磯，進行本該是趟簡單明快的證據收集任務，沒想到卻被捲入一場緝捕正肆虐該市的連環殺手之行動。

克恩郡副警長喬狄肯，小名狄克（丹佐華盛頓飾演），被派往洛杉磯進行本該是趟簡單明快的證據收集任務。取而代之的是，他被捲入一場緝捕正肆虐該市的連環殺手之行動。領導緝捕的是洛杉磯郡警長吉姆貝克斯特（雷米馬利克飾演），對狄克的警察直覺大為驚艷，因而私自尋求他的協助。但在兩人追踪兇手時，貝克斯特渾然不覺該調查勾起了狄克過去不愉快的回憶，隨之出土的黑暗祕密除了威脅案件調查外，可能牽連更劇。《細物警探》預計2021年1月28日在台上映。

(中時 )