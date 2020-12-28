孟飛從影50年首演大反派！兒孟翔猛爆料父「三曲走天下」

昔日武俠小生、資深演員孟飛，在80年代電視劇《神鵰俠侶》飾演楊過一角紅極一時，從影超過50年的他，首度在電影《頭等艙的情人》中飾演大反派，更有和兒子孟翔同台飆戲橋段，孟翔自信地說，對自己演技有信心，和老爸對戲不會緊張。
電影《頭等艙的情人》昨(27日)午舉辦殺青記者會，孟飛在記者會上，猛爆兒子正在追女主角黎晏孜，一旁孟翔一陣尷尬並未否認，坦言「很欣賞她」，現場更拿出早已準備好的花束，並獻唱周杰倫《告白氣球》來示愛。黎晏孜被問到對孟翔的感覺，她則回應，片中飾演她哥哥，兩人互動較像哥們，目前以衝事業為主，但不排除未來可能性，對於兩人目前關係仍未鬆口。
首次與兒子在台灣螢光幕前飆戲，孟飛肯定兒子的精湛演技，不過他坦言，從未在愛子面前這麼壞過，拍戲現場飆戲「使壞」有些不自在。一旁兒子孟翔對自己歌聲很有自信，加碼猛爆老爸料，僅靠《神鵰俠侶》、《上海灘》、《乾一杯》3曲走遍天下，隨即在場眾人笑爆。
(中時新聞網)
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