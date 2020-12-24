雲林縣北港國中尋找剪黏大師江清露「倒水美女」泥塑作品，並列為美術班特色課程。（張朝欣攝）

國寶級剪黏大師江清露，其寺廟剪黏作品廣為人知，但泥塑作品卻散落各地被遺忘，江清露年輕時曾到雲林縣北港朝天宮參與剪黏，並在北港運動公園製作數座泥塑作品，北港國中因此展開尋訪，並列為美術班特色課程，為大師作品留下紀錄。

江清露為彰化永靖福興村人，生於1914年，1994年去世，是台灣著名的廟宇剪黏藝師，早年曾向唐山師傅洪坤福學藝，1963年應聘北港朝天宮施作剪粘，完工後聲名大噪，後來還將早期「半堆剪」技法改進成「不見灰」，創新技法與人物姿態青出於藍。

江清露參與北港朝天宮剪黏後，在北港住了10餘年，其間受聘北港鎮公所在北港運動公園製作數座泥塑，包括正門入口的擲鐵餅運動員、噴水池內的倒水美女，擲鐵餅運動員目前保存良好，但倒水美女卻已在公園整建後消失無蹤。

最近北港運動公園進行改建，整地時挖出許多文物，引起地方文史工作者關注，並展開尋找倒水美女泥塑任務，北港國中美術老師鄭詠仁特別將之編列成美術班課程，規畫「菲美林BOOK」活動，意指「非美人不可」，學生們都覺得很有趣。

鄭詠仁表示，學生們訪問地方耆老，得知美女泥塑在公園整建時，可能被推入噴水池中再用泥土填平，因此請鎮公所、縣文觀處、縣議員蔡孟真等人協助進行挖掘工作。

鄭詠仁強調不管挖掘結果如何，希望藉此為大師的作品留下歷史紀錄，也讓學生更了解家鄉，同時培養學生的考古尋根能力，讓保留歷史文物的工作往下扎根。

(中時 )