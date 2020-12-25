記憶體廠旺宏(2337)董事會24日通過2021年經常性資本支出，預計投資金額為新台幣30.5億元，預計自2021年第1季起陸續投資，將以自有資金及銀行融資，資金主要因應營運計畫需求。

美國政府將中芯國際列入禁止貿易的實體清單，旺宏可望持續受惠於轉單效應，NOR Flash供需並將轉好，有利價格上揚。

由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯國際代工1萬片，先前美國限制設備出口中芯國際，旺宏及華邦電已有轉單效應，因中芯國際正式被美國列入黑名單，可能進一步影響市場供需狀況。

旺宏董事長吳敏求先前表示，中芯為中國記憶體廠兆易創新代工，若中芯被美國列入黑名單，不排除造成NOR Flash市場供不應求。

先前美國限制設備出口中芯國際，已帶來台廠轉單效應。蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產編碼型快閃記憶體(NOR Flash)，因而將原本預計交給兆易創新的新iPhone OLED面板外掛NOR Flash訂單，改下給華邦電及旺宏兩家台廠。

旺宏自行結算2020年11月營收為30.1億元，月減21.7%，也較去年同期減少7.5%。

因大客戶任天堂拉貨動能趨緩，加上停止供貨華為，旺宏11月營收持續比10月的38.41億元下滑；10月加上11月營收約為68.51億元，傳統第四季旺季業績仍有撐，但預期比第三季高檔下滑。

旺宏電子2020年1月至11月合併營收為364.94億元，仍創下歷年同期新高，與2019年同期相較增加12.9%。

回顧第3季，旺宏今年以來持續受惠宅經濟及遠距商機，第3季營收109.57億元，季增18%，為歷史次高。第3季毛利率36%，較第2季拉升1個百分點，稅後淨利16.18億元，季增22%，每股純益0.88元。

旺宏前3季營收創下同期新高，達296.43億元，毛利率年增6.18個百分點至34.15%；淨利年增84.66%至41.7億元，前3季EPS達2.27元。

(時報資訊)