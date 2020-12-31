台股集中市場2020年飆漲2735.39點、年漲幅達22.8%，個股表現仍是電子優於傳產。

個股方面，2020年來集中市場前10大漲幅個股為：業旺(1475)收38.5元、漲幅821.05%，東訊(2321)收8.03、漲幅527.34%，元晶(6443)收41.75、漲幅449.34%，恆大(1325)收90.5、漲幅435.5%，圓展(3669)收80、漲幅387.8%，圓剛(2417)收49.95、漲幅382.61%，愛普(6531)收425.5、漲幅388.52%，中天(4128)收68、漲幅378.87%，太極(4934)收29.4、漲幅352.31%，華上(6289)收3.42、漲幅307.14%。

2020年電子指標股表現：

聯電(2303)開平16.45元、收47.15元，年漲30.7元、漲幅186.62%；鴻海(2317)開高91元、收92元，年漲1.2元、漲幅1.32%；國巨(2327)開高443元、收518元，年漲81元、漲幅18.53%；權王台積電(2330)開高332.5元、收530元，年漲199元、漲幅60.12%；旺宏(2337)開高37.85元、收42.3元，年漲5.1元、漲幅13.7%；華邦電(2344)開高19.85元、收29.05元，年漲9.5元、漲幅48.59%；南亞科(2408)開高85元、收86.8元，年漲3.4元、漲幅4.07%；聯發科(2454)開高445元、收747元，年漲303.5元、漲幅68.43%；華新科(2492)開高241.5元、收230.5元，年跌8.5元、跌幅1.91%；股王大立光(3008)開高5055元、收3195元，年跌1805元、跌幅36.1%。

2020年傳產指標股表現：

台塑(1301)開高100元、收96.4元，年跌3.4元、跌幅3.4%；南亞(1303)開平72.8元、收71.9元，年跌0.9元、跌幅1.23%；恆大(1325)開高17.7元、收90.5元，年漲73.6元、漲幅435.5%；台化(1326)開高87.7元、收84.7元，年跌2.8元、跌幅3.2%；裕隆(2201)開高19.6元、收46.9元，年漲27.35元、漲幅139.89%；長榮(2603)開高12.6元、收40.7元，年漲28.3元、漲幅228.22%；陽明(2609)開高7.26元、收29.25元，年漲22.04元、漲幅305.68%；萬海(2615)開低18.45元、收52.9元，年漲34.4元、漲幅185.94%；亞諾法(4133)開高25.5元、收58.2元，年漲32.8元、漲幅129.13%；國光生(4142)開高25.65元、收56.1元，年漲30.8元、漲幅121.73%；台塑化(6505)開平、收99.8元，年漲27元、漲幅37.08%；申豐(6582)開平、收148.5元，年漲90.9元、漲幅157.81%。

分析師指出，外資在本周三出現大買超，累計12月至周三為止買超507億元，2020年全年度外資賣超降至5401.96億元，有機會在2021年度持續看到外資買超。由基本面觀察，第4季台股企業獲利表現可望優於第3季，在基本面良好的支撐下，2021年元月台股表現值得期待，預期仍將呈現高檔震盪格局。目前需特別留意元旦假期過後，國際疫情是否再度升溫，台股中長線仍偏多以待。

(時報資訊)