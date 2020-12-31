記憶體大廠旺宏(2337)本季起可望受惠Nor flash漲價的趨勢，加上第四季全球汽車市場持續復甦，整體力道可望延續到明年，有機會支撐明年第一季營運表現。

旺宏為Nor flash大廠，隨著市況持續熱絡，報價有喊漲的趨勢。陸廠中芯受美國制裁，旺宏有轉單效應，加上市場市場供給趨緊，明年上半年可望持續調漲。

此外，旺宏近幾年持續耕耘汽車領域，第四季迎汽車市場復甦，整體力道可望延續到明年，公司也看好明年汽車的成長動能，預計未來旺宏在汽車市場比重會逐步提升。

旺宏受到遊戲機應用的ROM產品線進入淡季，第四季營收相比第三季下滑，前11月營收仍創下歷史同期新高，全年營運將比去年明顯成長。

旺宏董事會日前已通過2021年經常性的資本支出，預估為30.5億元，將於第一季起開始陸續投資。旺宏目前有一座8吋廠，主要是生產Nor flash；12吋廠生產Nor flash、ROM以及Nand flash產品，至於6吋廠預計為2021年3月關閉。

(時報資訊)