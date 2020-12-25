台南地院24日傍晚4時因一件民事法庭案件，出庭的雙方不滿債務金額，竟在法庭外大打出手，從法院內打到法院外，事後引發10多名手下聚集示威助陣，台南市警方緊急動員約制才散去，這已不是台南司法單位最近唯一1件因道上兄弟出庭引發的治安緊張事件。

台南地檢署與地院近日屢因道上兄弟糾紛案件，引來雙方糾眾示威，永康區警方17日移送一件聚眾鬥毆案件，將街頭打架主嫌一併押送台南地檢署，雙方手下就在大哥開偵查庭時，聚集在地檢署外，氣氛一觸即發，幸好警方及時到場驅散。

台南地院平安夜下午4時，3樓27法庭外召開一件因債務糾紛提告的民事法庭，雙方都有出庭，開庭完，欠債的台南市陳姓男子在法庭外疑不滿台中市債權人一方陳述的債務金額太多，雙方頓起口角大打出手，從法院內打到法院外。

警方到場時雙方已停手，初步調查約7、8人因債務糾紛出庭後，發生衝突而出手打架，有5名當事人在現場，受傷者為台南市2名債務人，其中陳男自行就醫。

警方將另1名傷者及台中市債權人一方的5名嫌疑人，帶回派出所偵辦。

警方表示，受傷就醫的陳男算台南市「海線」地方聞人，近年在市區「賭圈」聲名顯赫，他的多名「朋友」事後聚集到台南地院、派出所關心。但台中一派人馬也找來不少中部的黑白兩道致電關心。警方將雙方人馬勸離並抄錄人員資料。

雙方目前都不願提告傷害，根據黑道不成文規矩，不提告很可能就是想「私了」，警方擔心此事會持續發酵，引發道上「大地震」，正循管道強力約制雙方行為。台南市警方表示，就算雙方互不提告，仍會依照社維法函送台南地檢署偵辦。

(中時 )