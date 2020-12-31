潮州警分局日前偵辦以洪姓男子為首的幫派組織案件，但過程中都早一步讓犯嫌脫逃，警方懷疑有內鬼，主動報請屏東地檢署檢察官偵辦，查出余姓偵查隊員疑似有洩密行為，經搜索住家與辦公處所後認為涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准。宛如電影《無間道》真實上演。

警方指出，辦案當時便納悶，怎麼每次行動前鎖定的犯嫌總好像都早一步知曉，使得查緝過程每每落空，於是啟動內部調查，驚見余男與犯罪集團交往很深，便懷疑是他通風報信。

內部調查過程中，先以公文處理延宕為由，已先核予記過2次懲處，並預防性調整至枋寮分局服務，30日檢察官帶隊指揮搜索余男辦公處所及住家，隨後帶往廉政署南部調查組接受偵訊，複訊後認為他涉嫌重大，隨即向法院聲請羈押獲准。

屏東縣警局指出，余男因涉案情節重大且遭羈押禁見，依規定辦理停職程序，因全案已進入司法偵查程序，將全力配合檢察官指揮偵辦，後續所涉行政責任部分，將待偵審情形依規定辦理。

屏縣警局長李文章更說出重話強調，警察人員身為執法者，應具備更高的法律認知，以更嚴謹的守法觀念自我要求，以符民眾期待。

(中時 )