一名惡劣的陳姓男子，因與女友發生口角，竟然不顧女友才剛流產身體虛弱，竟然毆打她後、還用水果刀射其胸部受傷，眼見女友因此驚嚇害怕，竟還當場要硬上女友，甚至開出「走前門、走後門、或口交」的三選一條件，女友在威脅下，考量因流產傷口未癒，又怕會受到更嚴重傷害，被強迫選擇口交，完事後立刻逃至超商求救。案經士林地院審理後，判處陳男3年6月。可上訴。

根據判決書記載，陳男與A女為男女朋友關係，陳男於民國108 年12月26日上午8 時許，在其租屋處發生口角，她一怒之下，連續徒手毆打女方臉部、掐住頸部及丟擲水果刀造成A女傷痕累累。

當日接近中午時刻，陳男竟然獸性大發，先強拉A女手撫摸生殖器，強吻胸部，並拉扯女方頭髮強壓頭部，逼迫A女替他口交，若不順從將直接硬上，A女害怕之下不得已順從他，事後趁男方睡覺之際，逃離男友住處至附近超商向店員余靜宗求援報警。

被告審理時泣訴，陳男用水果刀射完胸部，過一陣子後想要她口交，還要我摸生殖器讓他勃起，但她百般不願意，不想摸，陳男就硬拉手去摸，並且上下搓動。但是因為才剛被陳男毆打，迫於無奈才這樣做。結束之後，陳男又舔我胸部時，發現胸部有流血，就將上衣及內衣脫掉並清理身上的血跡。

陳女向法官陳述，「我清理完之後回到床上，被告說要我三個選擇，走前門、走後門，或口交，我因流產傷口未復原，不願意做，又怕被他毆打，只好被迫口交，我趁他吃完飯睡午覺時離開住處向附近超商店員求救。」

但是陳男卻辯稱，自己一開始是向女方求歡卻遭拒絕，但女方有說要幫忙口交，當時也向女友說如果身體不適的話就不用了，最後也沒堅持。但有打她巴掌，頸部瘀傷是因為他拉住女友的衣領，胸部的傷勢是因為女友挑釁說「不是要命一條嗎？」，當下一怒就將水果刀丟向女友，但是實際上是往她披在身上的棉被丟，不小心丟到她。

法官審理後認為，陳男與A女為男女朋友，竟因細故即動輒對她施以暴行，又違反意願強制性交，陳男犯後仍狡辯，難認有悔改之心，又沒有和女方和解，因此判處陳男3年6月。可上訴。

(中時新聞網)