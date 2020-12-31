臺灣基隆地方檢察署檢察長柯麗鈴與主任檢察官楊景舜於29日前往金山警分局進行110年農漁會選舉反賄選宣導。（金山警分局提供）

臺灣基隆地方檢察署檢察長柯麗鈴與主任檢察官楊景舜於29日前往金山警分局進行110年農漁會選舉反賄選宣導。（金山警分局提供）

臺灣基隆地方檢察署檢察長柯麗鈴與主任檢察官楊景舜於29日前往金山警分局進行110年農漁會選舉反賄選宣導，並向出席人員宣導「檢舉賄選五步口訣：一接（接近買票者）、二保（保存證據）、三打（打檢舉專線）、四訴（起訴就可領檢舉獎金）、五搞定（判決判定後獎金全給）」。

2021年初將舉辦農漁會地方選舉，檢、警、調、政風單位非常重視此次選舉查察工作，並宣示共同杜絕賄選、暴力及假訊息之介入！金山、萬里地區選風一向良好，柯檢察長也呼籲金山萬里石門地方民眾，要珍惜手中選票選出廉能的優秀人才，促進農漁業金融、推廣及供銷健全發展，帶領在地產業升級轉型，營造農漁業發展的良好環境，讓農漁會有更美好的未來！若發現賄選情事也可撥打檢舉基隆地方檢察署查察賄選專線：0800-024-099。

金山警分局也宣示，將於選前持續投入查賄制暴工作，務求弊絕風清，杜絕賄選、暴力情事，以維護農、漁會選舉的正當性，民眾若遇有賄選情事，應加以拒絕，亦可撥打本分局查賄專線「02-24986537」，齊創乾淨、公平的選舉環境。

(中時 )