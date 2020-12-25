數位身分證明年僅有新竹市試辦，內政部邀請新竹市民自願參與試辦，但台灣人權促進會及不少民間團體都提出疑慮，發出訴願停止試辦。25日上午包括軟體自由協會、台灣人權促進會、開放文化基金會以及新竹市民來到新竹市議會，譴責政府不該把新竹市民的個資作為資安試驗的白老鼠，應先完成立法明確授權。

數位身分證試辦區由內政部宣布的新北板橋、中和、新竹市、澎湖，縮減只剩新竹市，內政部在21公布賞金獵人活動計畫，同時卻遲遲未公布1月即將上路的試辦計畫。民間團體痛批內政部不顧學者專家反對，邀請新竹市民「自願」參與將同時進行賞金獵人測試的數位身分證試辦，無異於將資安與隱私風險轉嫁到新竹市民個人身上。

台灣人權權促進會祕書長施逸翔指出，他想提醒新竹市民，內政部過去一直無法清楚說明政策的完整性，長期處於滾動式檢討中，不尊重新竹市民的公民主體性。若明年1月eID率先在新竹市試辦，他呼籲市民請不要自願領取這張具有資安風險的數位晶片卡。

「這是涉及大量個人資訊、隱私及資訊安全的龐大計畫，更是對民眾隱私及個資產生威脅的計畫。」國際特赦組織台灣分會祕書長邱伊翎認為台灣應積極展現他們對於保護人權、保障隱私權所做的努力，應提供串接資料庫可能造成的風險提出說明。

軟體自由協會常務理事翁佳驥痛批政府推出數位身分證政策時展現無比的積極與魄力，但面對民間社群的質疑卻又避重就輕，他認為內政部長在面對民眾針對程式源碼議題上，居然回應稱核心程式交由第三方機構進行資安檢測，根本是拉第三方機構墊背，他強烈要求政府應將系統程式源碼公開，接受民間的監督與修正。

無獨有偶，台灣基進新竹黨部25日也發起「拒換eID，拒當白老鼠」的街頭舉牌活動，呼籲新竹市民不要貿然換發eID。台灣基進新竹黨部主任溫執侑表示，雖然內政部在21日請出政委唐鳳開直播為eID背書，卻仍有關鍵問題沒有回答，eID不僅沒有專法，配套措施也尚未完備，實在不該啟動eID 試辦。

新竹市政府最近也陸續接到許多市民、專家團體的聲音與建議，也持續和中央溝通。市府指出，秉持市民優先、資安第一原則，若中央現階段無法針對資訊安全釋疑，市府傾向暫緩試辦。

(中時 )