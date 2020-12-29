我們吃的蔬果，農藥殘餘量如何？ 台中市政府為市民食的安全把關，在台中果菜批發市場設置「質譜快篩儀器」該儀器是運用「農藥殘留質譜快篩技術」檢測農藥殘留量，中市府也預計明年再添購一台儀器，將東勢菜市場及豐原果菜市場納入檢驗範圍，全面守護市民健康。

農業局長蔡精強表示，目前農藥殘留檢驗法有3種，其一為「農藥快篩（生化法）」檢驗費用雖然便宜，但檢驗農藥品項僅為有機磷劑、氨基甲酸鹽類2類殺蟲劑，且須靠人工判讀；而「多重殘留分析法（化學檢驗法）」雖能檢驗農藥品項達381項，但單件樣品出具報告時間需費時5至7天，並由人工判讀、檢驗費用也較高；「質譜快篩（化學檢驗法）」透過電腦判讀數據，出具報告只需10至15分鐘，查驗快速有效率。

蔡精強指出，質譜儀除應用於果菜市場，也支援衛生局與教育局，將對中市國中、小進行午餐食材抽驗，若檢驗出農藥殘留者，為台中生產食材，將依「農藥管理法」查處生產者；若產地來自外縣市，將移案產地縣市政府查辦；若無法追溯產地來源，將針對食材供應商依「食品安全衛生管理法」查處，嚴格把關、讓市民吃得安心。

蔡精強也指出，因應質譜儀快篩，農業局也成立檢驗專責單位、設置專業人員6名，今年12月上線運作後將測試3個月、試辦6個月，完成後預計明年正式上路。此外，明年預計再增購一台質譜快篩儀器，規劃將東勢果菜市場、豐原果菜市場的蔬果也送至台中果菜批發市場進行快篩，全面守護市民健康與安全。

(中時 )