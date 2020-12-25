天氣漸寒，小朋友依舊熱血沸騰！台中市私立芳田幼兒園先後於11、12月分成四梯次前往大雅分局戶外教學，並於平安夜完成最後一梯次參訪。111位學童在8位老師率領下，由和藹的警察哥哥姐姐介紹警察工作性質，並幫助小朋友建立守法觀念。

小白兔、中海豚、中蝴蝶、大袋鼠、大嘟嘟魚，5個可愛動物班級的小朋友不僅從此次教學體驗學會如何保護自己，也懂得在生活、交通上必須秉持守法精神。參訪由大雅分局督察組率先拉開序幕，詼諧逗趣的演繹方式再加上有獎徵答，讓這些可愛的小朋友在無形中，將自我保護、交通安全內化成自身知識。

大雅派出所警員為幼兒園學童講解各式警用裝備。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大雅分局督察組有獎徵答，宣導自我保護、（大雅分局提供／王文吉台中傳真）交通安全知識。

芳田幼兒園安排大雅分局戶外教學，建立學童守法觀念。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

第二階段由大雅派出所警員精心安排各式警用裝備，為小朋友一一講解，包括警棍、酒測器、檢知器、防彈盾牌等。從裝備帶來的新鮮感，到試穿戴警用服裝與體驗呼叫無線電，小朋友們的目光閃爍耀眼光芒。活動尾聲，小朋友們興致高昂表示「下次還要再來！」更在離去前大喊「謝謝警察叔叔姐姐！」純真歡樂的氛圍畫下完美句點。

大雅分局長許明耀表示，同仁們以精心安排的教學課程達到寓教於樂，小朋友可以從中主動習得生活中自我保護與面對困難的簡單應處，安居的環境是要靠大家一起努力守護。並指出警方將會持續做好校園安全維護及婦幼保護工作，給予每位家長與學童最安全的校園學習環境，並期許每位未來國家主人翁都能平安幸福長大。

(中時 )