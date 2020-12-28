台北101觀景台去年10月開始推出國人票價優惠受歡迎，今年到訪國人預計可達43萬人次，較去年35萬人次多，獲得TripAvisor台北親子觀光景點NO.1、也是Google熱搜台北必遊景點NO.1，台北101總經理張振亞表示，43萬人占全台人口不到2％，希望明年可超越2％。

台北101 89樓觀景台明年針對國人分齡優惠，晴天時眺望景觀開闊。（台北101提供）

明年1月至12月31日觀景台票價採全面分齡、全時段優惠，12歲至59歲成人/移工每人平日300元、假日420元，明年1月至6月購票加贈美食街指定手搖飲、89樓雙層巴士造型雞蛋糕，每日限量600份，1位成人還可帶2位12歲以下兒童免費入場；60歲以上樂齡、愛心、敬軍皆為190元，校外教學20人以上團體預約，每人190元，2位師長可免費入場，還可享專業導覽。

受年輕族群喜愛的Skyline 460採預約制，雙人同行3000元，明年首次推出26歲以下青年票每人1000元：也會延續今年的企業獎勵旅遊/團體包場，每場10人、2萬元，目前吸引雀巢、裕隆等公司團體參加。

本月推出免費上101樓，統計1日至27日吸引3.3萬人造訪，其中還有約20對情侶求婚成功；明年1月至6月至101樓參觀須加價101元，每日優惠前600名經網路訂票則免費。

台北101明年1月至6月12歲至59歲成人/移工每人平日300元、假日420元，購票加美食街指定手搖飲、89樓雙層巴士造型雞蛋糕，每日限量600份。（台北101提供）

由於觀景台受親子客歡迎，因此設計分齡教材，在台北101官網設置2.0版網路學習專區，像是邀專門設計教材的「美感細胞」設計幼幼班到中高年級的學習單；由「LIS情境科學教材」拍攝教學影片，統計6月7日疫情解封至今，官網瀏覽人次較去年同期提高1.5倍。

台北101本月推出免費上101樓，統計1日至27日吸引3.3萬人造訪，其中還有約20對情侶求婚成功。（台北101提供）

由於台北101觀景台受親子客歡迎，邀專門設計教材的「美感細胞」設計幼幼班到中高年級的學習單。（台北101提供）

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