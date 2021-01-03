苗栗縣後龍鎮2019年9月起推免費牛奶，造福全鎮約2500名國小、幼兒園學童，去年透過立委爭取上緯海上風力發電回饋金，決定於2021年擴大辦理「國小、幼兒園學童營養補充計畫」，將每周2次供應乳品提升至3次，期盼在後龍成長的孩子都能健康成長茁壯。

後龍鎮公所前年開創縣內首例，由公所自編預算推動免費牛奶政策，後龍鎮內國小、幼兒園學童每人1周2次配送乳品1瓶，獲家長好評，後龍鎮長朱秋隆表示，政策開辦以來，許多家長來詢問能否增加乳品配送次數，但公所經費有限，於是去年中旬透過立委陳超明尋找經費挹注。

朱秋隆說，經立委幫忙，後龍鎮公所獲上緯海上風力發電回饋金900多萬元，指定用於學校，因此決定提升營養補充計畫，今年將每周二、四配送乳品，改為每周一、三、五配送，1周3次讓學童喝牛奶，不僅減輕家長負擔，也希望在後龍成長的孩子都能頭好壯壯。

後龍鎮公所表示，營養補充計畫將由養樂多公司繼續提供125毫升全脂鮮乳及200毫升鮮豆漿兩種選擇，讓體質不適合喝鮮乳的小朋友也能改喝鮮豆漿，此計畫將維持一整年不中斷，讓孩子們得到更好的營養補充，打好成長基礎迎接未來的挑戰。

(中時 )