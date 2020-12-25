桃園捷運公司近期表示，由於難以從外觀判定是都自主健康管理者，要求空服員持有健康聲明才能搭乘，被空服員批評為歧視的行為。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，可能是桃園捷運公司比較謹慎一點，只要提供健康聲明書就可以搭，應沒有太大的問題。

桃園捷運公司遭爆拒絕持有健康聲明的空服員搭乘捷運，表示當下從外觀看不出對方有無在自主健康管理，挨批歧視。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥對此表示，可能是桃園捷運公司比較謹慎一點，只要空服員提供健康聲明書就可以搭，應沒有後續的問題。

(中時 )