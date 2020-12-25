勞動部勞動基金運用局今天指出，武漢肺炎疫苗對投資市場發揮拉抬效果，讓第4季金融市場有回穩跡象，勞動基金12月單月獲利可望比11月更好，預估今年累積為正收益。

勞動基金收益因勞動部基金局官員涉貪引發討論，根據運用績效資料，勞動基金今年截至6月累計虧損達新台幣1498.4億元，直至7月才轉正，雖然至9月時累計收益為22億，但10月因美國總統大選還沒開始，國際金融市場震盪劇烈，讓累計收益數又為負418.8億元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動基金運用局副局長劉麗茹會中說明今年勞動基金投資狀況。

劉麗茹指出，回顧今年前10月，金融市場大起大落，前3季市場非常震盪，但所幸第4季有回穩跡象，主因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗對市場起了很大的安定作用、資金政策也很寬鬆等。

劉麗茹說，第4季金融環境表現還算不錯，預估這樣的態勢應可持續到明年，且市場也認為疫苗在明年可以發揮更大效果，讓疲軟經濟可望恢復正常，明年相較於今年，看起來狀況會比較好，經濟有所起色。

劉麗茹也提到，勞動基金11月單月獲利約2400億，國內外相對指標都上揚，因此預估勞動基金12月的單月獲利可望比11月好，粗估今年截至11月累積可賺進1900億元，整年收益一定為正成長。

對於外界批評勞金局操盤勞動基金受益不如台股，劉麗茹也再度解釋，勞動基金投資分配為國內外市場各50%，國內包含存款、債券，短票、股票等，台股只占投資部位20%，而投資不應該把同一個東西都放在一個籃子內。

劉麗茹也拿出數據強調，如果要比應該拿一樣基礎來比，若只看台股投資部位，其實勞動基金收益比台股大盤好很多，以10月來看，勞動基金國內的部位收益率8.3%，同期台股大盤則是4.58%，且每個月都是贏大盤。

另外，若是以今年截至11月數據來看，台股大盤為14.38%，勞動基金整體國內部位收益率是18.09%，自營部分更高達24.74%。

(中央社)