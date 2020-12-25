台東1名女子24日煮飯時遭蟲子鑽入耳朵，痛到受不了趕緊就醫，耳鼻喉科醫師在她耳朵內夾出1隻1.2公分蟑螂，所幸未傷及女子耳膜，聽力也沒有受損。

余耳鼻喉科診所醫師余文儀25日表示，24日晚間有名年輕太太來求診，「痛死了！」她邊流淚、邊喊著耳朵裡有蟲子，她說煮飯時，突然感覺到1隻蟲子衝入耳朵並往裡面鑽，立刻放下鍋鏟趕緊就醫。余文儀說，蟑螂的6隻腳都帶刺「可想而知有多痛」。

經內視鏡診視，赫然發現1隻活蟑螂拼命地在耳道內往裡鑽，余立刻以專門器械1分鐘內就將蟑螂取出，放在盤上蟑螂還在動。醫師將其取出後，這名女子立即解除了痛苦，經詳細檢查後，所幸未傷到耳膜，聽力也未受損。

余文儀推測是因天氣冷，蟑螂為取暖才鑽入耳內，蟑螂身體長約1.2公分，6隻腳上長滿小刺，鑽入耳道內，疼痛程度可想而知。另外，去年也同樣發生有蟑螂跑進婦女耳道，還有蒼蠅飛進機車騎士耳朵等案例。

此外，余提醒民眾，室內要保持乾淨，才能杜絕像螞蟻、蟑螂小昆蟲進入，如果發生小蟲進入耳朵情形，切勿自行亂挖應該立即找醫生解決，因為有些小生物你越抓他越往裡面鑽，不僅更痛，還可能會傷到耳膜。

(中時 )