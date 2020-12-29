新竹1名3歲男童，4年前在楊姓保母家中頭部重創成為植物人，楊女被訴重傷害罪，歷審依過失致人重傷罪將她判刑2年，經撤銷發回後，更一審今開辯論庭，楊女稱過失，但檢斥責她造成男童受傷且血到處噴濺，應予以重判。庭末法官諭知全案辯結，下月19日宣判。

未領有保母人員技術士證的楊姓女子，2017年1月間起，在新竹市住處所，以日薪1000至1300元的代價，受趙姓女子委託，全日托育趙女的3歲兒子。楊女被控同年7月27日上午10時許，毆打趙姓男童的頭部，並抓起男童去撞地板和牆壁，造成男童頭部受重創成植物人。

當庭法官詢問楊女在孩童受傷時在幹嘛？楊女則表示，當時她去上廁所，出來時看到孩童在床上跳，摔落地面時頭未落在軟墊上。檢方亦質問楊女，為何事發現場在牆上200公分高處會濺有血跡？楊女對於提問完全則回應不出，並說此案僅是過失。

一審新竹地院審理後，認為並沒有積極證據，可以推斷或臆測楊女確有重傷害的犯行，基於「罪證有疑，利於被告」的證據法則，只能認定男童所受傷勢，是在托育期間，楊女疏於妥適照顧與保護所致，依業務過失重傷罪判楊女2年徒刑，案經上訴，高院仍判楊女2年徒刑，但遭撤銷。更一審今開辯論庭，楊女稱過失，但檢斥責她造成男童受傷且血到處噴濺，應予以重判。庭末法官諭知全案辯結，將於1月19日宣判。

(中時 )