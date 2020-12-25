看好雲林縣北港朝天宮數百萬人潮，知名港餐廳進駐。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「晶粵軒港式飲茶」推出招牌朝聖片皮鴨，以及36道正宗港式點心。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮媽祖廟每年進香人次達6、700萬，御頂餐飲集團看好國旅商機，25日在朝天宮旁朝聖酒店開設港式飲茶「晶粵軒」，招牌朝聖片皮鴨，以及36道正宗港式點心，讓遊客來到北港，除了品嘗在地特色小吃，也能享用原汁原味的粵菜料理。

北港鎮不僅有充滿特色的地方小吃，喜愛粵菜港點的人有福了，御頂餐飲集團持續拓展餐飲版圖，開設新的港式飲茶品牌「晶粵軒」，首站即插旗北港朝聖酒店，寬敞用餐區、氣派獨立包廂，大宴小酌都適合。

開幕儀式由御頂國際餐飲集團董事長李日東、朝聖酒店董事長陳富雄、副董事長王元亨等人共同主持，並邀請雲林縣長張麗善、縣政總顧問張清良、朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣議員黃美蘭、蔡孟真代言，共同行銷北港美食。

李日東表示，「晶粵軒港式飲茶」推出招牌朝聖片皮鴨、經典粵菜料理與豐富港式茶點，打造雲林正港飲茶餐廳，以精緻平價港點為訴求，主打主廚現點現做，更以正宗粵菜口味結合在地農產，將北港麻油、花生入菜，讓晶粵軒料理增添獨有的雲林滋味。

招牌「朝聖片皮鴨」試營運期間即銷售超過百隻，嚴選宜蘭櫻桃鴨，以秘方醃製、明爐烘烤，鴨皮油亮酥脆，片皮時的清脆喀滋聲令人食指大動，搭配餅皮、蔥段、甜麵醬及清爽水果，皮脆肉嫩口感豐富，由於產量有限需先提前預訂。

為了回饋地方，晶粵軒送上3重好禮，25日開幕首日推出「1元港點」限定優惠；25日至27日消費單筆滿1000元即贈200元抵用券；招牌朝聖片皮鴨本月25日至明年1月24日，1鴨2吃原價1480元，特價980元。

(中時 )