跨年寒流將來襲，氣象局鄭明典示警，務必注意低溫造成的災害，出門也要注意保暖。（圖擷自氣象局粉專）

氣象局預測，新一波最低溫度會出現在31日深夜、1日清晨。（圖擷自氣象局）

氣象局長鄭明典今（25）日在臉書連發兩文，提醒低溫就要來了！他說，現在台灣可能很不習慣低溫，所以要持續提醒。至於這波寒流報到，全台是否再陷濕冷地獄？外出該怎麼穿衣？他說，迎風面有點水氣，但不是很潮濕，將會是偏乾冷天氣型態。如果要出門跨年，他提醒一定要穿暖一點，今年才定的低溫燈號，準備要上場了！

氣象局預測跨年天氣，下周三(30日)另一鋒面通過及寒流南下，全台氣溫驟降10度以上，此波溫度最低預計在31日深夜、1日清晨的跨年夜，其中中部以北地區溫度僅有7度，而台北市區預估僅有8度；降雨方面，由於水氣稍增多，北台灣有短暫雨，花東地區也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周四、五(31日、元旦)寒流影響，各地天氣寒冷；水氣有減少的趨勢，但北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

鄭明典指出，以前聽說茶葉怕霜害，這次在中低海拔的確有結霜可能；其次，養殖漁業也怕持續低溫，這次部分地區低溫可能持續3天以上，所以還是要提醒。另外，跨年夜要在室外台上表演的朋友，真的需要特別注意保暖！

氣象達人彭啟明也說，這次將是台灣自2005年後最冷的一次跨年，這對許多人會是一個很強烈的環境壓力，要特別注意年長者的健康，把室內的溫度調整到20以上，農漁民朋友也要注意寒害的影響，年輕朋友遇到這麼冷的天氣，要穿夠衣物，還是建議盡量減少跨年當天在戶外停留的時間。

氣象局表示，低溫燈號分成黃、橙、紅三色燈號。黃色燈號(寒冷)為平地氣溫降至攝氏10度以下；橙色燈號(非常寒冷)：平地氣溫降至攝氏 6 度以下，或降至攝氏10度以下且連續24小時氣溫低於攝氏 12 度；紅色燈號(嚴寒)：平地氣溫連續24小時低於攝氏6度。

(中時新聞網)