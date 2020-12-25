王俠軍所創立的頂級瓷器品牌「八方新氣」，迎來17周年慶，不僅推出10件2021牛年作品，牛轉乾坤的意象備受藏家關注，同時王俠軍的四件典藏級作品，也被國立台灣工藝研究發展中心相中成為館內收藏。

在疫情蔓延全球的2020年，八方新氣也受到不小的影響，今年除了17周年慶推出王俠軍耗時10年的新作「迎」、「風之華」亮相，王俠軍表示，作品中所表現的堅忍、平心靜氣的態度，也是他面對未來生活的心境。

執行副總王筱杰在面對疫情逆境，創新啟動「 八方新氣」快閃展型態將品牌推向日常與年輕族群見面。八方新氣在設計瓷器時，不但考量外觀造型，也更加在意顧客使用體驗，除了一般作為觀賞用外，許多品牌粉絲也發展出意想不到的使用方式，以「圓滿」為例，其外型以兩個圓球，搭配精緻的把手製成，外型典雅成為不少名媛貴婦的愛用款，曾有顧客意外發現兩個圓的基座正好是食用咖哩的最佳容器。

(工商 )