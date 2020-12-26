農曆年關前，市府舉辦年貨大街等活動，將與傳統市場、商圈等相結合，不景氣中帶來人潮與商機。（陳世宗攝）

受到新冠肺炎疫情蔓延影響，對傳統市場及夜市產生極大衝擊。面對農曆年關將屆，市議員鄭功進、林祈烽等26日為民請命；建請市府配合台中女力購等多項行銷專案，為傳統市場及夜市辦理相關整體行銷活動。經發局長張峯源強強調，將與台中女力購及年貨大街相結合。

鄭功進指出，東南區將邁入近百年歷史的第三公有零售市場、合作市場等，今年已獲全國摘星數最高的殊榮；為獎勵台中之光傳統市場的整體發展與提升，應加碼針對指標性公有、民有市場及摘星店家提供相關有感租金優惠及行銷專案。

林祈烽說，東南區內尚有大智市場、復興市場、福平市場、工學市場、健康黃昏市場及十甲市場等，多處市場聚落；市府應加速辦理整體建物的翻新，並結合台中購物節、台中女力購等活動，農曆年關前辦理相關行銷規劃，讓業者於不景氣中帶來人潮。

鄭功進表示，全台中第一個設置成立的道路型攤販集中區忠孝夜市，自2016年成立迄今，市府收取規費，卻未舉辦大型行銷活動，引起攤商業者不滿；既然市府有心打造購物首都的新型城市形象，建請市府應結合忠孝、旱溪、大慶等夜市，辦理相關行銷規畫活動。

張峯源強調，市府樂觀其成，市府舉辦台中女力購行銷專案及農曆年前的年貨大街等，將與天津、一中、逢甲等商圈，和傳統市場、夜市等相結合；讓年輕女姓及家庭主婦前往購物時，一併購買過節的年貨商品，不景氣中帶來人潮與商機。

(中時 )