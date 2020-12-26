嘉義縣政府今天舉行嘉義嚴選黃金烏魚子頒獎典禮。（張毓翎攝）

嘉義嚴選黃金烏魚子頒獎典禮暨展售活動26日在「嘉有好市集」登場，除舉行頒獎典禮，也讓民眾可搶先選購今年剛出爐的優勝烏魚子，作為年節伴手禮，現場熱鬧滾滾。嘉義縣政府亦準備烏魚料理試吃活動，民眾大啖新鮮烏魚子義大利麵，直呼「好幸福！」

嘉義嚴選黃金烏魚子競選選拔評鑑日前成績揭曉，由保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得5至7兩組冠軍、鑫溶實業股份有限公司獲得7兩以上組冠軍。被問到拿第一的祕訣，鑫溶實業股份有限公司總經理曾申棟表示：「用心和堅持古法。」

曾申棟說，製作烏魚子雖然很辛苦，但它美味的精髓，在於一定要日曬、適當的鹽壓，公司一條龍生產，每一個工序都要精準與細心，近年一口吃的烏魚子廣受年輕族群喜愛，甚至在7-ELEVEN實體店面販售，銷售量直線上，近期也開發烏魚子粉，創造更大的商機。

縣府今天上午在「嘉有好市集」舉行頒獎典禮，當天同時進行黃金烏魚子市集行銷，現場還有黃金烏魚紅包、年年有漁拓印等活動。漁業署副署長林國平也蒞臨參與，他表示，沿海的漁產美味，未來希望和縣府合作，將海邊水產推廣到山上，讓更多人品嘗到新鮮現撈的魚貨料理。

嘉義縣長翁章梁（左二）頒發7兩以上組冠軍給鑫溶實業股份有限公司總經理曾申棟（右二）。（張毓翎攝）

今天還有各種烏魚子體驗活動，小朋友玩超HIGH。（張毓翎攝）

(中時 )