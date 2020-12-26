中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中今（26日）陪同行政院長蘇貞昌視察烏來檢疫所，媒體詢問是否有社區感染的通報，陳時中表示，目前檢疫通報採檢的人比較多，現在大家警覺性比較高，但沒有確診案例。

另高雄傳出疑似外籍移工違規搭遊覽車，外界憂心有群聚風險，陳時中說，有這樣情況疫調都會進行，相關應該要自主管理或是隔離會圈點起來。

(中時 )