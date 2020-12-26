通報採檢人數變多 陳時中：沒有確診案例 15:542020/12/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中陪同蘇貞昌視察烏來檢疫所。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中今（26日）陪同行政院長蘇貞昌視察烏來檢疫所，媒體詢問是否有社區感染的通報，陳時中表示，目前檢疫通報採檢的人比較多，現在大家警覺性比較高，但沒有確診案例。 另高雄傳出疑似外籍移工違規搭遊覽車，外界憂心有群聚風險，陳時中說，有這樣情況疫調都會進行，相關應該要自主管理或是隔離會圈點起來。 新增3例境外移入 指揮中心下午2時說明 法國疫情升溫 出現首起新變種病毒病例 (中時 ) #陳時中 #通報 #採檢 #確診案例 #比較 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國百人搭華航返台 陳時中：採檢集中檢疫 11:402020/12/26 生活 社區風險升 指揮中心發函醫界強化採檢 04:102020/12/26 生活新聞 義交執勤突中風3小時內急搶救 醫：掌握「333」守則 14:302020/12/26 健康 日韓新增確診飆高 亞洲經濟前景蒙陰影 04:102020/12/26 財經要聞 凶嫌父母盼早槍決 給對方交代 04:102020/12/26 社會新聞 柯文哲酸中央以謊圓謊 陳時中嗆柯在講自己 04:102020/12/26 生活新聞 美加州確診破200萬 英變種病毒攻進日本 04:102020/12/26 生活新聞 防疫超前部署，減少人潮流動 北京壓減各類迎春活動 04:102020/12/26 全球財經 本土個案沒造成社區感染 急診醫曝8字原因 13:412020/12/26 生活 民安國小改建 體育館造福社區 04:102020/12/26 地方新聞 染疫菲女同桌9人吃火鍋皆陰性 高市衛生局：無社區感染風險 13:222020/12/26 生活 生活熱門新聞 「年輕人裝滑手機」不讓博愛座遭碎念 他脫帽全車愣了 - 生活 可多睡2小時！國高中改「9點半到校」連署成案引爆學生大戰 - 生活 霸王寒流再現！陽明山等下雪 嘉義以北探5度 - 生活 詐騙集團來電「你剛剛刷了90萬」 他回一句騙徒愣5秒：我要接什麼 - 生活 高雄活蝦餐廳遭海軍棄單 老闆稱損失慘重！真相曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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