柯文哲31日宣布跨年晚會照辦，引發軒然大波，並指出前晚曾與中央疫情指揮中心指揮官陳時中確認。跨年結束後，據北市府觀傳局統計，今年跨年的人潮約3.8萬人。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學也推測「跨年後的2個結局」。

謝宗學昨在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文分享，台北市長柯文哲解釋跨年晚會為何選擇照辦，其中的重點是「有跟中央疫情指揮中心指揮官確認。」對此，他也推測跨年過後的2種結局，分別是安全過關，大家會誇獎務實市長，英明的決定；另一個則是防疫破口，指揮官說疫情穩定，市長也是受害者。

柯文哲宣布跨年照辦後，引發各界關注，他也解釋，雖國外疫情嚴峻，但台灣至今沒有社區感染的證據，而前晚也和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確認，台灣疫情無新變化、沒有社區感染案例，而紐籍機師（案765）也過監測期了。因此北市府用科學證據決定政策，「我們還是做最適當準備，但不要被不理智恐懼打敗。」

貼文曝光後，許多網友留言認同地說，「我也是這麼想⋯有錯都是別人的錯」、「某種程度上地佩服北市市長，賭真大」、「感覺有把責任推給指揮官」、「賭贏了，個人聲望飆高。賭輸了，全台受害」。

(中時新聞網)