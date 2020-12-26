苗栗縣家長協會反毒品及反霸凌進入校園，26日和扶輪社辦理「2020反毒反霸凌扶輪公益健康路跑」。（苗栗縣家長協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣家長協會防制毒品危害與霸凌，26日和扶輪社辦理「2020反毒反霸凌扶輪公益健康路跑」，鼓勵孩子大聲跟毒品霸凌說聲「不」，讓毒品及霸凌遠離我們校園及社區。

扶輪社社長、苗栗縣家長協會成員張家榮表示，扶輪打開服務機會，能為社區、學子們服務感到非常欣慰，與家長協會共同辦理路跑活動，是非常難得學習的機會，也會帶著社友們一起來做服務。

26日除路跑外更結合在地小農特展、客家米食推廣、文創商品展示，加上山下崖線上具歷史傳統客家三合院、土地公廟以及綠油油的田園風光，展現教育及健康意義。

苗栗縣家長協會指出，捍衛毒品及反霸凌進入校園為協會目標，新形態的毒品包裝咖啡、果汁、糖果，讓學子們禁不起誘惑及誤食，並藉由反毒反霸凌扶輪健康路跑活動，讓學生知道身體自主權不能受到侵犯，不但國民基本教育法規定，反毒更是教育重要的一環、一輩子的事，同時鼓勵在學孩子參加，國高中生還可以累積3小時志工服務時數，再加上學生親自參與活動，便可完成一份學習歷程檔案，讓學生不要再害怕學習歷程檔案，從國小、國中端了解學習歷程檔案的製作。

苗栗縣家長協會，26日和扶輪社辦理「2020反毒反霸凌扶輪公益健康路跑」，強力宣導反毒及反霸凌觀念。（苗栗縣家長協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

(中時 )