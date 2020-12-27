特製「十週年經典麥香」獎盃.。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

馬拉松活動吸引多位好手報名參加。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「2020第十屆晨曦麥香『魅力飛馳』馬拉松」，27日清晨於大雅國小操場旁起跑，活動分為全馬組(42K)、半馬組(21K)、挑戰組(12.5K)及休閒組(7.6K)，途經潭雅神綠園道等大雅知名景點。為慶祝活動屆滿十週年，參加民眾只要於規定時間內完賽，還可獲得特製「十週年經典麥香」獎盃，推廣大雅區人文與地理之美。

運動局表示，市府積極打造「酷城市、酷運動」，期望市民朋友能養成運動好習慣，促進全民健康。感謝大雅中央獅子會、瑞助營造股份有限公司、大雅區體育會田徑委員會及大雅區大雅國小舉辦今日活動，用心結合運動與大雅區在地文化，除推廣路跑運動外，也帶領各位跑友認識大雅區的人文與環境。

此次活動中，參賽者於規定時間內完賽除了頒發成績證明外，且各組皆提供獎金，還可獲得特製「十週年經典麥香」的精美獎盃，讓跑友可以保留自己完賽時間的專屬回憶，更成為跑友力拚完賽的一大動力；休閒組部分仍然提供成績證明，可永久保存，留作紀念或下次努力的參考。

運動局說明，為配合中央流行疫情指揮中心，此次活動進出會場人員均需配戴口罩，寄物處需經熱感應儀測量體溫，且會場不供應飲食，原計畫為跑者補充能量的海鮮粥、綠豆湯也已取消，而原訂休閒組、挑戰組完賽禮麥當勞也改發餐券，讓參賽者自行至店面領取。

(中時 )