一名網友在臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」張貼一張車禍照片，照片中一輛白色超跑在台南市東門圓環附近自撞分隔島，車頭幾乎完全凹陷，沒想到有專業網友留言說，該跑車是「麥拉倫570S」，在台要售價1188萬起，還有人貼出影片曝光車主，竟是一名身材高挑的23歲年輕男子，誇讚背影好帥。

一輛白色「麥拉倫570S」在台南市東門圓環附近自撞分隔島。（圖／翻攝自臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」）

原PO在2日凌晨2點多於臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」中張貼車禍照片，有網友則留言稱照片中的超跑是麥拉倫雙座後驅設定的570S Spider車款，在台售價為1188萬元起，當時疑似左轉失控撞上分隔島。而有另名網友也在留言處張貼行車紀錄器影片，影片中一名身材高挑的年輕人站在路上接受警察詢問，疑似就是車主。

一輛白色「麥拉倫570S」在台南市東門圓環附近自撞分隔島，網友貼出車主影片，有人誇讚車主被背影看起來很帥。（圖／翻攝自臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」）

有網友說該車主才23歲，車上還有一名女性友人，目前已經聯絡上人，兩人均無大礙。不少網友留言說，「看車主感覺是帥哥」、「真實版頭文字D，卻不幸發生車禍」、「可能是想換車了」、「人平安就好，只是車主應該心在淌血了」、「外地人才會挑戰台南的圓環」、「人沒事就好，車再買就有」。

據了解，麥拉倫570S的性能數據相當好，時速從0到100公里只需3.2秒，0到200公里只需9.6秒，具備7速雙離合器變速系統、M838TE 3.8升雙渦輪V8進階設計、最大馬力570 PS、最高扭力600 Nm，雖說是「入門」的Sport Series家族，但價格與性能一點也不入門。

(中時新聞網)