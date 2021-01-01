昨天全台不少地方都舉辦跨年晚會，卻陸續傳出不少自主健康管理者外出聽演唱會被揪出的違規情事。已經違反傳染病防治法58條，地方政府可以處以一到15萬元的罰鍰。指揮中心表示，接下來春節相同機制辦理，還會檢討，但要再啟動並不困難。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，跨年等大型集會活動，居家隔離、檢疫及自主健康管理者等不得參加，且設有「天網」，一旦揪出，將依傳染病防治法規定及情節高低，處新台幣1萬元到15萬元不等罰鍰。昨晚包含台北市跨年晚會、桃園五月天跨年演場會，都陸續傳出有人違規。

指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞表示，天網後續的活動都會相同方式來處置，不宜說得太細，簡單說，指揮中心有居家檢疫名單，會就他們的定位與主辦單位以及縣市政府聯繫，從定位了解他們人現在是在何處。北市也有發現30多位，也是「天網」來通知，收到通知後再依照座位表來比對。因此再次呼籲不要參加大型活動。

羅一鈞表示，指揮中心透過資料掌握，可能符合條件的需要地方政府去調查，是否違規需要調查，北市表示，還會對30多位民眾是否違規處罰，而桃園已經認定違規會開罰，是否開罰都會尊重地方政府的權限。

羅一鈞表示，接下來還有農曆春節的活動，是否依照相同機制辦理，還會檢討，視需要啟動，並強調要再啟動並不困難。

羅一鈞表示，指揮中心通報給各地方的違規數字都是超過各縣市公布的，但尊重地方政府最後公布的數字，也就是對於外出有沒有配戴口罩等，就像北市跨年違規者是出現在會場周邊，情節較輕，但五月天的演唱會，違規者則是已經進入「禁區」，坐在不能進入的現場了，因此有強度上的差異。

這次這麼多人違規，外界擔心，可能造成防疫破口？羅一鈞表示，這些都是居家檢疫14天期滿後，7天的自主健康管理期間外出，詳細疫調還要請衛生局了解，以感染天數來看，屬於感染後期，若他們有戴口罩，不至於造成周圍的人很容易被感染，若發生即時勸離即時帶開，應不至於造成防疫上很大的衝擊。

(中時 )