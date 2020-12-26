台南市新營南瀛綠都心公園26日下午鑼鼓喧天、熱鬧滾滾，由佳尼特教育基金會主辦的「南瀛演藝．歡喜逗陣」國際兒童藝陣節活動，邀請17所國小學童表演舞龍、台灣獅、廣東獅、宋江陣、鼓術等藝陣，吸引上千民眾前往觀賞。
佳尼特董事長莊住維表示，佳尼特與一般基金會最大的不同，就是保存與發揚「藝陣」這項珍貴民俗文化，近5年來贊助多所學校推廣藝陣文化教育，今年其中20間學校參加全國比賽，獲得24個獎項，「讓學童學習藝陣不是以此謀生，而是希望學童在接觸藝陣藝術後，人生更加不同」。
下午也出席欣賞表演的台南市長黃偉哲表示，現在很多基金會都推考試成績獎學金，佳尼特可以注意到藝陣文化保存與推廣，讓孩子們多元的發展，讓人感到很溫暖。
26日下午佳尼特基金會邀請推廣藝陣教育的17所國小演出，包括白河區仙草國小太鼓、鹽水區岸內國小廣東獅、六甲區林鳳國小扯鈴、後壁區新嘉國小宋江陣。其中新嘉國小宋江陣團已成立20多年，目前由庄內張振揚師傅教導當地百年前流傳下來的宋江陣陣形，今年也獲得中小學傳統藝術比賽優等獎。
除了精彩的國小藝陣表演，基金會也邀請ACC阿彌陀佛關懷協會的非洲學童進行國際交流，帶來功夫歌謠、中國功夫表演，標準的國語發音讓民眾讚賞；神祕嘉賓「打狗亂歌團」也在活動中驚喜到場，帶動現場大人小孩同樂。
(中時 )
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