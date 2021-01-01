南韓媒體《Dispatch》（簡稱D社）近年元旦都會爆出演藝圈情侶檔，讓粉絲既期待又怕受傷害，在日前就有網友在推敲2021年元旦情侶會是誰，今（1）日D社曬出照片證實多次傳緋聞的玄彬和孫藝真，早已交往8個月；消息曝光後，雙方經紀公司也承認戀情，孫藝真本人則更新動態，甚至害羞到支吾。

玄彬和孫藝真已多次傳出戀情，但都沒承認過，甚至還有人爆料雙方現實生活各自有交往的對象，但今日D社拍到鐵證，雙方經紀公司也認愛，引起熱烈討論；孫藝真稍早也更新IG，分享一張花籃的照片，表示把私事攤在大家面前很害羞，也在文中用了許多語助詞，從她支支吾吾的文字和顏文字，能看出她就像是沉浸在愛河裡的小女人。

從孫藝真的發文看出她的好心情。(圖/ 摘自孫藝真IG)

孫藝真最後也說，「感謝能遇到這麼好的人，我會繼續讓美麗的愛延續下去」；她主動認愛的一席話，立刻吸引大票粉絲留言支持，「終於在一起了，要一直在一起下去喔」、「從《愛的破降》的時候就能原地結婚了」、「男神女神真的很配啊」。

玄彬和孫藝真在合作《愛的迫降》前，就傳出過緋聞，還被拍到一起到超市買東西，還有到高爾夫球場約會的畫面，當時雙方都從未承認戀情；據悉，兩人目前交往8個月，主要是在《愛的迫降》合作擦出愛的火花，外界也都相當看好兩人，雙方粉絲更樂見其成，敲碗快點結婚。

(中時新聞網)