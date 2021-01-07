【愛傳媒黃珊珊專欄】去年，2020是台北設市百年，在這百年歷史中，最重要的就是生活在這城市的每一個人。

在這城市看得到百年來先人的經驗、文化與智慧，也擁有現代的科技、新創與活力，這些軌跡一代傳承一代，是由每一位台北市民，共同雕塑出今日光榮城市的風景。

我想介紹幾家臺北百年老店。首先，這第一個店家和台北這座城市一樣，融合過去的智慧、工法及味道，但也用現代的設計風格與手法重新詮釋，那就是位於大稻埕的「李亭香餅店」。

李亭香餅店，已經傳承到第5代，卻仍不停的傳承經驗並與時俱進、勇於創新，在這家店身上，可以清楚明瞭只要擁有傳承過去的熱情以及勇於挑戰的勇氣，我們仍然能夠利用創意及風格讓品牌「華麗轉身」，成功轉型，我覺得這是最了不起的「台北精神」！

很驕傲台北有這些願意承傳這些傳統香味的年輕人，做出真正的「臺派」糕點，讓真正的「台灣味」飄向國際。

我認為，這才是真正讓台灣驕傲的「真・臺派」！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)