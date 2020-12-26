梁靜茹26日邀周興哲助陣新巡演首場，兩人分站舞台兩側，面對面飆唱〈如果有一天〉，他是今年新冠肺炎疫情解禁後首位登上小巨蛋的歌手，她則是2020壓軸場次，兩人同台象徵有始有終，別具意義；周興哲今在台上加碼清唱〈可惜不是你〉，動人美聲被梁靜茹幽默笑虧：「你也是在感裡經歷了一些事情？」稱聽他唱到快哭。

梁靜茹透露，自己也曾在欣賞別人的演唱會時大哭，「哭完走出去可以再哭三天」，感覺療癒。她這次邀請嘉賓，周興哲是她心中首選，因他是情歌詮釋到位的新天王，難得組合也令歌迷驚呼連連。

近日本土疫情再起，全台防疫拉警報，演唱會主辦單位今特別嚴陣以待，入場設置4道關卡，先由工作人員協助檢視是否有攜帶身分證或隨行碼（myCode），再透過場館實聯（名）制登錄APP掃描身分證或隨行碼記錄個人聯絡資訊，以及加掃入場券QR CODE記錄座位；再來是測量體溫、手部酒精消毒以及檢查口罩之配戴；最後才能撕票券入場；不僅如此，主辦單位更贈送每位進場觀眾一個口罩，勢為小巨蛋守住2020年防疫滴水不漏好成績。

(中時 )