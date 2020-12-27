大批被疏散的學生在宿舍外等候。（趙雙傑攝）

大批被疏散的學生在宿舍外等候。（趙雙傑攝）

台大女一舍發生火警 。（趙雙傑攝）

台大女一舍發生火警 。（趙雙傑攝）

學生用手機報平安。（趙雙傑攝）

國立台灣大學宿舍女一舍的餐廳26日深夜發生火警意外，消防人員獲報後，趕緊前往搶救，並疏散整棟大樓學生約350名學生，而火勢也馬上被撲滅，所幸無人傷亡，而真正案發原因仍在調查當中。

(中時 )