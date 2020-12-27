台大女一舍發生火警 約350名學生被疏散 04:502020/12/27 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大批被疏散的學生在宿舍外等候。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大批被疏散的學生在宿舍外等候。（趙雙傑攝） 大批被疏散的學生在宿舍外等候。（趙雙傑攝） 台大女一舍發生火警 。（趙雙傑攝） 台大女一舍發生火警 。（趙雙傑攝） 學生用手機報平安。（趙雙傑攝） 國立台灣大學宿舍女一舍的餐廳26日深夜發生火警意外，消防人員獲報後，趕緊前往搶救，並疏散整棟大樓學生約350名學生，而火勢也馬上被撲滅，所幸無人傷亡，而真正案發原因仍在調查當中。 (中時 ) #發生火警 #350 #名學生 #疏散 #台大女 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 男向前女友討債 手腳被打斷關狗籠、注射海洛因慘死 - 社會 寵物店員不收錢幫流浪貓火化 遭同事怒罵白癡 網驚曝：犯職場大忌 - 社會 史上最便宜 474萬保時捷法拍賣2萬 男子爽買2部開回家 - 社會 人妻抓包老公約炮自曝「冷感5年」 網一面倒挺人夫：妳的錯 - 社會 北市「剝皮舒壓會館」名單曝光 老司機：花上萬連奶都沒摸到 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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