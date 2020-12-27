氣象專家吳德榮今天表示，由於明年元旦清晨東半部仍有些低層雲，有時還伴隨局部零星小雨，部分地區可能略受干擾，想要迎接2021年第一道曙光，還需要一些運氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天中層水氣逐漸移入，各地雲量略增，帶來偶飄局部短暫小雨的機率；明天東北風略增強、影響很輕微，各地仍為多雲時晴；29日各地晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬， 30日「寒潮爆發」，氣溫驟降、天氣急凍，30日晚北部空曠地區降至7度左右、都會區降至9至10度；31日清晨，北台率先降至此波「寒流」的最低氣溫，預估北部平地約攝氏5度左右、台北都會區約7至8度。

吳德榮說，其他地區則在31日夜間至元旦清晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下；明年元旦白天起至1月3日，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升，但因夜間有「輻射冷卻」效應，早晚氣溫仍偏低。

他提到，最新歐洲模式模擬，這波寒流秉性乾冷，故只有在30日冷鋒快速通過時，北部、東北部有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，30日晚間北台灣漸轉乾、雨漸停。

他說，31日起至明年1月3日，西半部晴朗，東半部則為多雲、偶有零星短暫雨的機率。因此，跨年西半部送「最後夕陽」活動，都是晴朗的；明年元旦清晨東半部迎「曙光」活動，則因仍有些低層雲，有時還伴隨局部零星小雨，部分地區可能略受干擾，還需要一些運氣。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，800公尺高度的大氣，於30日晚至31日，氣溫已降至零度以下，而北部主要降水是從30日清晨到傍晚，晚上雨漸停；故類似大屯山、七星山這種高度的山脈，於30日傍晚至晚上，還存在一些少量飄雪的臨界條件；太平山則在30日晚至31日也有一些類似的機率。

他說，由於此波寒流在高度800至2000公尺的大氣，氣溫降得特別低，約零下2至零下4度，即使水氣條件未完全配合，這些800至2000公尺低海拔迎風面的山脈，也會有固態的自然現象，如結冰、霧淞等可以觀察；至於更高的山脈則缺乏水氣，降雪機率更低。（編輯：謝雅竹）1091227

(中央社)