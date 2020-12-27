新增2境外移入 莊人祥14：00臨時記者會說明 10:072020/12/27 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內今新增2名新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥14:00將召開臨時記者會說明。(資料照/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今新增2名新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，今（12/27）日14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明相關疫情。 日新增3881人染疫 改寫單日新高紀錄 高雄活蝦餐廳遭退單16桌 王浩宇霸氣護航海軍：我來買單 (中時新聞網) #境外移入 #莊人祥 #指揮中心 #機師 #廣達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機組員居檢延至7天 期滿採檢 04:102020/12/27 焦點要聞 防變種病毒入侵 桃機嚴陣以待！今自英返台 120人直送集中檢疫 04:102020/12/27 焦點要聞 疫情升溫 北京順義區進入戰時狀態 04:102020/12/27 全球財經 罷免王浩宇 監察院發密函關切 04:102020/12/27 政治要聞 國高中9點半上課 近9000人連署 04:102020/12/27 社會新聞 變種病毒入侵北美 加拿大驚現2例 恐已爆社區傳播 08:252020/12/27 國際 明德水庫自行車道 廣徵民意 04:102020/12/27 地方新聞 股市黃曆－急漲調節 拉回找買點 04:102020/12/27 產業特刊 臺銀人壽顧客滿意度抽獎活動歲末熱鬧登場 04:102020/12/27 《旺來報》 小豬懺悔2020活成討厭的樣子 04:102020/12/27 娛樂新聞 建物建造完成前中途變更起造人應申報契稅 09:482020/12/27 房市新訊 生活熱門新聞 可多睡2小時！國高中改「9點半到校」連署成案引爆學生大戰 - 生活 霸王寒流再現！陽明山等下雪 嘉義以北探5度 - 生活 高雄活蝦餐廳遭海軍棄單 老闆稱損失慘重！真相曝光 - 生活 「年輕人裝滑手機」不讓博愛座遭碎念 他脫帽全車愣了 - 生活 外籍機師薪水有多高？關鍵門檻曝光眾人驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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