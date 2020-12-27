在學校裡面，許多校長和學生的距離非常遠，彼此疏離。不過彰化市中山國小校長王春堎，有著「過目不忘」的超能力，可以在近2000名學生中認出多數同學，並正確叫出名字，讓學生覺得自己被重視。他最近被教育部選為教育家典範人物。

「因為我在意！」記名字不是出於能力，而是因為在意。」王春堎說，身為校長，他知道許多人以為，那是一份位高權重的職位，與人的關係容易停留在表淺的噓寒問暖，但他希望以誠待人，改變互動關係，「藉著一個名字，或許我可以走進一個孩子的世界。」

在王春堎的生命中，也曾經有人藉著一朵白色康乃馨走進了他的世界。小學一年級的母親節，級任老師送給他全班唯一的一朵白色康乃馨，失去母親的他，頓時淚流滿面拒絕領取，老師不以為意，將他摟進懷中，細聲安慰他，失去了母親，更要學會照顧自己。

「我感覺到被愛。」王春堎說，進入國中，也有一位地理老師，看見他每天上學前後必須幫忙家務與農事，沒時間唸書，不惜犧牲中午休息時間幫他複習功課，甚至在他因缺乏親人關懷，一度誤入幫派時，老師也不斷提醒、默默守候，將他從歧途邊緣挽回。

中山國小是日人來台後設立的第一所學校，擁有120多年歷史，至今仍是明星學校中的明星，越區就讀率超過6成，因此，學生與家長對於學業成就向來特別關注。

但王春堎疼惜孩子，不忍看他們只在意學業成就表現，「過度的競爭會使孩子身心受挫，同儕關係受損，我不希望看到這樣的結果。」王春堎到任後，致力於破除分數至上的觀念，帶領學校朝多元化發展邁進。

王春堎藉著記名字，表達他的善、誠與愛，「那是開啟對話的關鍵」。對他來說，名字不只是一個符號，而是一把開啟對話的鑰匙，他曾經失去愛，也被愛醫治，如今他要開啟緊閉的心門，改變門後的世界。

(中時 )