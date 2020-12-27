鄰桌敬酒起衝突 5人刀傷幸不致命

今（27）日凌晨4時許，新北市新店區三民路發生酒客鬥毆事件，雙方共10多人疑因敬酒起衝突，一方民眾電召幫手到場，持不明刀械殺傷對方5人，所幸傷勢均不致命，行凶一方隨後鳥獸散，警方已鎖定身分追查。
凌晨4時22分，新店警分局獲報，三民路某燒烤店內發生酒客鬥毆，警方隨即啟動快打部隊，趕抵時剩下5名傷者在場，立即通報119將莊男（35歲）、張男（40歲）、吳男（32歲）送往新店耕莘醫院，張男（33歲）、劉男）37歲）則送新店慈濟醫院，5人分別為手臂、背部、腹部受到刀傷，醫治後已無大礙。
警方調查，現場疑為雙方酒後發生口角，甲方5人，乙方約8人，甲方遭乙方其中一人持刀衝進店攻擊，甲方5人受傷後，乙方分乘多輛汽、機車逃逸。
警方調閱監視器，鎖定3部轎車及2部機車，目前已循線查緝2犯嫌到案，其他涉案人將盡速通知到案，依法偵辦。
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(中時 )
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