總統蔡英文1日新年談話，表示以最謙卑的心情，請國人體諒萊豬進口，對此，國民黨立委賴士葆聽完一肚子火都上來，怒轟蔡英文是「台灣最沒有資格說謙卑的人」！

迎接2021年，蔡英文總統元旦在總統府發表新年談話，提到進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，對於引起的議論和紛擾，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。

對此，賴士葆今在臉書發文表示，每次聽到蔡文說謙卑，肚子就「一把火」，再次懇求蔡英文不要再說謙卑，因為全台灣最沒有資格說謙卑的人「就是妳」！

賴士葆更5問蔡英文：

1、一聲令下，萊豬進口，不與人民、國會、豬農等溝通說明，這怎叫謙卑？

2、政務委員越權耍官威，違法恐嚇要將基層公務員送懲戒，把地方政府當塑膠，這怎叫謙卑？

3、自比是英皇，中央政府趁著長假前一天，粗暴碾壓地方自治法的萊劑零檢出，這怎叫謙卑？

4、動輒對發言表態反對萊豬進口的人查水表，這怎叫謙卑？

5、硬拗標萊劑會造成歧視，漠視民意「標示萊劑」的卑微請求，這怎叫謙卑？

賴士葆怒轟，蔡英文拿到817萬票就以為是空白授權，履履與人民為敵，恣意妄為、還要國人體諒，廣大的升斗小民因為吃了萊豬健康受損，誰來體諒他們？

(中時新聞網)