不少憧憬婚姻的女性都希望自己可以嫁給一個好老公，知名星座專家「同道大叔」分享了「寵妻星座排名」，有3個星座的男性寵妻無極限，第一名甚至還會把老婆當成公主來疼！

第三名：金牛座

金牛座不會甜言蜜語，也不懂得什麼是浪漫，但是他們絕對會給老婆最好的照顧和陪伴，帶來滿滿的溫暖和安全感，薪水全部上交、家務全包，擁有超強的求生慾，可以說是名副其實的「寵妻魔人」。

第二名：白羊座

白羊座的性格雖然很衝動，但回到家裡就會化身成老婆的「小綿羊」，只要老婆開心他就快樂，而且當別人說他們的壞話、欺負他們時，白羊座還可以忍受，但絕對不允許任何人說他們老婆的不是，否則絕對馬上翻臉！

第一名：獅子座

獅子座在大家面前是義氣十足的大哥、領導者，回到家他就變成愛人的「保護傘」，一肩扛起家庭重擔，不僅給予老婆良好的生活環境，心中也滿滿都是愛妻，希望把全世界最好的東西都捧到老婆面前，把她們當成公主一樣疼愛。

(中時新聞網)