曾擔任國片《江湖》監製的黃少華，對外自稱在演藝圈關係良好、黑白兩道都吃得開，2019年在高雄設立經紀公司，誘騙2名未成年少女從事色情行業遭逮，黃少華被高雄地院依違反兒少性剝削條例判刑4年10月，併科10萬元罰金，可上訴。

判決指出，黃少華是駿興經紀公司的負責人，2019年間雇用2名男子，利用社群網站物色未滿18歲的少女，引誘她們到高雄經紀公司上班，並輪流擔任司機，聽命黃紹華的指示，載送少女至各應召站與男客進行性交易。

據了解，有2位未成年少女抵擋不住金錢的誘惑，受騙進入黃少華的經紀公司，2人在「摸摸茶」店裡，除了脫衣陪酒外，還要幫客人手淫，甚至讓男客撫摸她們的身體，少女陪酒1次可以賺1千元，但黃少華可以從中抽取200元仲介費。

台中警方接獲其中1位少女家人報案後，檢警循線破獲黃少華經營的經紀公司，將公司內的成員移送法辦，高雄地院審理時，黃少華還辯稱自己並不知道少女還為未成年，但法官根據黃少華與旗下員工的對話紀錄截圖和少女的證詞，認定他的說法不足採信，因此依違反兒童及少年性剝削條例判他4年10月徒刑，併科罰金10萬元，全案仍可上訴。

(中時 )