桃園某國小鐘姓導師，利用下課或午休時間，撫摸班上3名男童下體、親吻嘴唇，高等法院依11個性騷擾罪、23個猥褻罪，各判處鐘男拘役90日、徒刑3年6月，均得易科罰金。其中性騒擾罪判拘役90日，得易科罰金9萬元確定，另涉犯猥褻罪部分，可上訴。

判決指出，鐘男是桃園某國小代課老師，於2017年9月起，擔任該國小五年級導師。鐘男明知班上男學生，均為年僅10、11歲兒童，卻利用下課或午休時間，對班上3名男童性騷擾、猥褻。

鐘男自2017年10月至2018年3月間，利用下課或午休時間，以每週1次頻率，在教室內將1名男童抱坐腿上，或等男童爬坐他腿上玩耍後，將手緊貼男童下體，來回撫摸男童下體及大腿猥褻15次。鐘另於2017年11月至2018年3月止，利用下課時間，每週1次在教室內，面對面擁抱男童並親吻嘴唇性騷擾11次。

鐘也於2017年10月至2018年2月，利用另名男童自行爬坐其腿上玩耍，將手伸進男童褲子，緊貼該男童下體猥褻3次。此外，鐘男2017年9月起，以相同手法，猥褻第3名男童下體5次。

高院認定，鐘男對第1位男童涉犯15個猥褻罪、11個性騷擾罪，另對2名男童各涉犯3個、5個猥褻罪。其中性騷擾罪判拘役90日，得易科罰金9萬元確定，另23個猥褻罪應執行徒刑3年6月，亦得易科罰金約127萬多元，可上訴。

(中時 )