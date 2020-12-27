香港財政司長陳茂波27日表示，迅速有效防疫、控疫是保障所有市民健康的關鍵，也是讓市民回復正常生活、整個社會恢復運作、經濟重回正軌的大前提。要達到這目標，關鍵在於對外要嚴防輸入，對內要力爭「清零」。

香港信報報導，陳茂波27日發表網誌指出，港府已透過收緊赴港限制、到港後特定交通安排、延長隔離期限及指定飯店檢疫隔離等措施，希望能進一步防止輸入個案。

在香港個案力爭清零方面，陳茂波指出，要設法找出已被感染的患者，予以隔離和治療，並切斷傳播鏈。盡可能大範圍地進行病毒檢測，就可盡量掃瞄出感染個案，大幅切斷病毒傳播的源頭。加上日後疫苗接種計畫的展開，整個抗疫工作就有兩層的防護。

陳茂波強調，大範圍的病毒檢測與疫苗接種，是抗疫工作的重要步驟，都需要市民的支持與配合。

陳茂波指出，市民和政府需要齊心努力，才能達到社會和經濟穩定，在經濟持續發展和社會穩定的環境中，才具備有利條件梳理各種社會矛盾，逐步解決社會深層次問題。

(工商 )