2020年，香港人經歷新冠疫情，經濟大受打擊外，《香港國安法》上路，也造成社會動盪。展望新的一年，香港特首林鄭月娥表示，抗疫仍是特區政府首要任務，會盡一切努力「外防輸入、內防擴散」，同時，對於抗暴工作也從不敢鬆懈，祝願香港重新出發。

《明報》報導，《明報》邀請林鄭月娥和港府各司局長，分享2021年的對市民的祝願，以及新一年工作重點。

林鄭月娥指出，香港在抗疫初期，仍須面對2019年「修例風波」後的政治和社會挑戰，困難程度可想而知。

她說，她作為香港特區行政長官，帶領管治班子和公務員團隊，在抗疫和抗暴工作中從不敢鬆懈。2020年《香港國安法》的實施，為香港由亂到治帶來契機；大家更認識到要讓「一國兩制」行穩致遠，建立更健全的維護國家安全體制和更強的執行能力是刻不容緩。

她表示，展望明年，抗疫仍是特區政府首要任務，亦會落實好新冠疫苗接種計劃，讓香港走出疫情。

香港政務司長張建宗說，受到社會事件和新冠疫情的雙重打擊，2020年是香港飽受磨難的一年，展望明年，政府必繼續竭盡所能，全力抗疫，落實疫苗接種計劃。

香港律政司長鄭若驊指出，新的一年，她和律政司的同事會繼續按照「法治公義 普惠共享」的原則，致力捍衛法治和司法獨立，向政府提供坦誠、獨立及專業的法律意見，並且嚴肅履行主管刑事檢控工作的憲制角色，不受任何干涉。

站在抗疫第一線的香港食物及衛生局長陳肇始表示，為應對新冠病毒疫情，他和食物及衛生局、衛生署和醫院管理局的同事在過去300多天，全力應對這場硬仗。他亦要多謝市民對各項抗疫措施的配合丶忍耐和諒解。

香港保安局長李家超說，《香港國安法》實施，扭轉過去一年的亂局，會繼續努力，提高市民的國家安全和守法意識，確保社會秩序，維持治安。

他指出，重點工作還有提升港深陸路口岸的功能，又會修訂《入境條例》以加強處理免遣返聲請，以及修訂《刑事罪行條例》以引入新的窺淫罪。

(旺報 )