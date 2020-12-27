俄羅斯國防部說，北方艦隊的971級攻擊潛艦「花豹號」，已完成主要的升級改裝工作離開乾船塢，將重新下水在碼頭裡完成剩下工作。

俄國塔斯社報導，俄羅斯海軍司令尼古拉·艾夫梅諾夫（Nikolai Evmenov）說，花豹號核動力攻擊潛艦，已從北德文斯克的茨維茲杜卡造船廠（Zvezdochka shipyard）退出，它已完成了主要工作。他說「潛艦已離開造船廠主塢，重新回到水裡，會在企業碼頭中完成後續工作。」

「花豹號已經更換了電子武器、控制系統、通信、導航、聲納、戰鬥控制系統等重要裝備。也有內部設備的靜音工程，應可減少潛艦的水下聲學特徵，還一併改善了船員的居住環境，這可以有效提高水兵的士氣。」

971級潛艦有許多名字，這與冷戰時期，蘇聯與北約敵立，情資訊互不相通有關。在俄文中稱為「白班狗魚-B」( Shchuka-B)，但是北約聯盟則稱呼它是「阿庫拉級」（Akula,俄文的拉丁轉寫，意為鯊魚）。全長110公尺、直徑13.6公尺，潛航排水量12000噸，採用單座壓水式反應爐，水上最快速度20節，水下速度更可達到30節，是航速最快的潛艦之一。

Модернизированная АПЛ «Леопард» проекта 971 спущена на воду в Северодвинскеhttps://t.co/3KNzzv1f7V pic.twitter.com/3bi0SRUq82 — TOPWAR (@topwar_ru) December 26, 2020

該型潛艦有3種次型，花豹號屬於第2代，1988年10月26日安放龍骨，於1992年6月28日下水，並於1993年2月5日進入艦隊。

2012年5月，花豹號進塢改裝升級，原本預計在2015年完成，卻因為雀石設計局的技術問題而不斷拖延，升級工作遲到現在才完成。

(中時新聞網)