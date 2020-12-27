國民黨立委賴士葆指出，鬍鬚張、八方雲集等店家張貼台灣豬標章，賣的卻是進口豬，食藥署大言不慚的說現在是宣導期，不會罰。讓人納悶食藥署存在的功能意義何在，為什麼允許店家掛羊頭賣狗肉欺騙消費者？政府抱持著現在可以隨便，元旦以後才嚴格執行的態度，讓政府公信力消失殆盡。豬肉的標章之亂令人嘆為觀止，政府還好意思再宣導「有政府請安心」的口號嗎？

賴士葆表示，原來台灣豬標章的取得是業者自主管理，只要自行填寫申請書，書面交代即可。因此明明混合台灣豬和外國豬的店家照樣貼台灣豬標章，這樣的管理，消費者如何相信政府有真正嚴格把關？

賴士葆說，未來農委會豬標章必須百分之百使用台灣豬，衞福部貼紙就可能是台灣豬和外國豬，都是政府單位，多種標示，讓消費者感到混淆困惑。

賴士葆認為，萊豬是毒豬的印象早已像過街老鼠，然而萊豬要進口，它一定會找到出路，也就是低價傾銷就是它的競爭優勢。使用台灣豬的業者已經預告要漲價，將來業者在利益薰心的驅使之下，必定將國產豬和萊豬混搭的事情絕對會發生。

賴士葆批評，現在的標章之亂，讓人不知該相信什麼，業者貼了台灣豬未必就是真正的品質保證，因為最讓人沒有信心的就是政府的管理鬆散。

(中時 )